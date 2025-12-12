Haberler

CHP'li Sarıgül, Türk futbolunun arınmaya ihtiyacı olduğunu söyledi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 'futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun manipülasyonlardan arınması gerektiğini belirten Sarıgül, devletin spora ayırdığı bütçenin yetersiz olduğunu vurguladı ve altyapıya önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin, "Geldiğimiz nokta makyajla kapatılmayacak kadar bir cerrahi müdahale gerektiriyor. Nereye giderse gitsin, kime dayanırsa dayansın maçları manipüle eden herkes ortaya çıkarılmalı ve futbolla ilişkisi mutlaka kesilmelidir." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Ülkedeki sporcu ve tesis sayısının artmasının tek başına yeterli gelmeyeceğini dile getiren Sarıgül, "Sporda başarı sadece sayılarla anlatılmaz. Sporu tüm branşlarıyla ülkemize yayabildiniz mi, kalitesini yükseltebildiniz mi, altyapı sorunlarını çözebildiniz mi? Maalesef hayır. Bakanlığın bütçesine bakıyorum spora düşen pay son derece az. Çünkü bu bütçe faiz bütçesidir. Cebimizdeki para faize gittiği için spora ve gençlere kalmıyor." ifadesini kullandı.

Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "futbolda bahis" soruşturmasını hatırlatarak, Türk futbolunun arınmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Futbolda temiz eller operasyonu şarttır"

Türk futbolunun üzerinde büyük bir gölge olduğunu ifade eden Sarıgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geldiğimiz nokta makyajla kapatılmayacak kadar bir cerrahi müdahale gerektiriyor. Nereye giderse gitsin, kime dayanırsa dayansın maçları manipüle eden herkes ortaya çıkarılmalı ve futbolla ilişkisi mutlaka kesilmelidir. Türk futbolunu kirleten bütün futbolcuların futbol hayatı bitirilmelidir. Oyuncusu eksilen kulüplere transfer yasağı konmalıdır. Kulüpler altyapıdan oyuncularla mücadele etmeye devam etmelidir. Bunlar yapılmadan, bu düzen değişmeden ülke futbolunu inanın ki ayağa kaldıramayız. Futbolda temiz eller operasyonu şarttır."

Milletvekili Sarıgül, futbol kulüplerinde 400'den fazla yabancı oyuncu bulunduğuna dikkati çekerek, yabancı futbolcular yerine altyapıya önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

