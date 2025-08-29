CHP'li Sarıgül: İslam Dünyası Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kaldı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama İslam dünyasının sessizliğini eleştirerek, bu durumu insanlık suçu olarak değerlendirdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına İslam dünyasının sessiz kaldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Sarıgül, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de çocuklar için ekmek almaya giden insanların üzerine İsrail'in mermi yağdırmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail'in insanlık dışı katliamına sessiz kalmanın katliamı kabullenmek anlamına geldiğini dile getiren Sarıgül, insan vicdanının bunu kabul etmediğini vurguladı.

Bugün vicdanı bulunanların gücünün olmadığını, gücü olanların da vicdanının bulunmadığını ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Medeni dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleniyor. Bu katliama üzülerek ifade ediyorum ki İslam dünyası ne yazık ki sessiz kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde sorumluluk taşıyan birisi olarak İslam dünyasının bu katliama sessiz kalması benim çok ağrıma gidiyor. Zalimler, İsrail'e silah satmaya devam ediyorlar. İslam dünyası, Gazze'ye bir çuval unu sokamıyor. Bu da benim zoruma gidiyor.

Netanyahu'nun gözü dönmüş, ne dünyadan korkuyor ne de Birleşmiş Milletleri tanıyor. Bu caniye göz yumanların da bu caninin de Allah belasını versin."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
