CHP Parti Sözcüsü Sarı: "Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar"

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, "Edepsiz edepliyi bastırır. Haksız haklıyı astırır. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Sarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öyle bir dünyadayız ki. Edepsiz edepliyi bastırır. Haksız haklıyı astırır. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar. Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı