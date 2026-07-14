CHP Parti Sözcüsü Sarı: "Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar"
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kurultaya şaibe bulaştıranları eleştirerek 'Edepsiz edepliyi bastırır' dedi ve tertemiz bir kurultay yapacaklarını belirtti.
CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, "Edepsiz edepliyi bastırır. Haksız haklıyı astırır. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar" dedi.
CHP Parti Sözcüsü Sarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öyle bir dünyadayız ki. Edepsiz edepliyi bastırır. Haksız haklıyı astırır. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar. Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı