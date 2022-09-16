CHP'li Pekşen'in ölümünde kahreden detay! Hiçbir tedaviye yanıt vermemiş

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen kalp kapakçığındaki iltihap nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Pekşen'in ölümü siyaset camiasını yasa boğarken, eski vekilin ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Buna göre Pekşen'in doktorlar tarafından uygulanan 2 tedavi yöntemine de yanıt vermediği öğrenildi.

25. ve 26. dönemde CHP'den Trabzon milletvekilliği görevinde bulunan Haluk Pekşen, bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Pekşen'in vefatı başta CHP camiasında olmak üzere Türk siyasetinde derin bir üzüntüye neden oldu.

KALP KAPAKÇIK ZARINDA İLTİHAPLANMA VARDI

Bodrum'da zatürre teşhisi ile Ağustos ayında tedavi altına alınan ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen, hastalığının ilerlemesinin ardından yoğun bakıma alındı. İlk tedaviye yanıt vermeyen Pekşen için başka bir tedavi yöntemi denendi ancak eski vekil, bu tedaviye de yanıt veremeyerek yaşamını yitirdi.

AİLESİ DE AÇIKLAMIŞTI

Pekşen'in tedavi sürecine ilişkin ailesi de resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Bir süre önce Bodrum'da rahatsızlanan Sevgili Babamız Haluk Pekşen'in tedavisi Ankara'da Güven Hastanesi'nde devam etmektedir. Yapılan konsültasyon sonucunda konulan teşhisin ardından yeni bir tedavi evresine geçilmiş olup, bu tedavinin bir an önce sonuç vermesini bekliyoruz."