CHP'li Pala, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yetersiz olduğunu savundu

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki iş kazaları ve buna bağlı ölüm hızının, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ülkelere kıyasla daha fazla olduğunu söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ihtiyaca yanıt veremediğini savunan Pala, "İş kazası sayıları azalmadı. 'İş cinayetleri' diye adlandırdığımız ölümcül iş kazalarında çok ciddi bir artış var. Meslek hastalığı tanısı konmada ise bir adım ileri gidilemedi. Dolayısıyla bu kanun, emekçilerin ihtiyaçlarına yanıt vermekten çok uzak." ifadesini kullandı.

CHP'li Pala, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bütün yükün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının üzerinde olduğunu kaydederek, Sağlık Bakanlığının da bu sürecin içinde olması gerektiğini dile getirdi.

Tehlikeli sınıfta yer alan büyük iş yerlerinin herhangi bir yerden hizmet almak yerine kendi birimini kurması gerektiğini belirten Pala, "Kurulacak o birimde yeterince sağlık personelini, iş güvenliği uzmanını istihdam etmesi büyük önem taşımaktadır. Küçük ve az tehlikeli iş yerlerinin ise böyle bir birim kuramayacakları için kurulacak bir özerk kurum aracılığıyla bu hizmetleri alması yine büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.