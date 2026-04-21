CHP'li Öztürkmen, kamu personel ve memur alımındaki mülakat sistemini eleştirdi

Güncelleme:
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamu personel ve memur alımlarındaki mülakat sistemini eleştirerek, bazı vatandaşların yüksek puan almasına rağmen mülakatlarda elenerek mağdur olduğunu savundu.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığının görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının yazılı kısmında yüksek puan almasına rağmen mülakat aşamasında elendiğini iddia ettiği bazı isimleri paylaştı.

Diğer kamu kuruluşlarının mülakatlarında da benzer durumların olduğunu ileri süren Öztürkmen, mülakatlarda elenen bazı vatandaşların haksızlığa uğradığını düşündüğü için mahkemeye başvurduğunu söyledi. Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararlarında mülakatların hukuksuzluğu şu tespitlerle tescillendi; Adayların mülakatta sorulan sorulara verdiği yanıtlar kayıt altına alınmadı. Verilen düşük puanların nedenleri açıklanmadı. Ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun objektif ve değerlendirilebilir bir değerlendirme yapılmadı. Mülakatta uygulanan yöntem hukuki uygunluk denetiminden geçmedi. Mülakatlar anayasada belirtilen hukuki sınırlar içerisinde yapılmadı."

Öztürkmen, mülakat sisteminin kaldırılmasını istedi.

Kaynak: AA / Adem Balta
