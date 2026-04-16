CHP'li Öztürkmen, okullara polis veya güvenlik görevlisi atanması gerektiğini söyledi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, okullarda yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek tüm okullara polis ya da güvenlik görevlisi atanmasını talep etti. Öztürkmen, iktidarı eleştirerek güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde bazı okullarda yaşanan saldırılar ile şiddet olaylarını hatırlattı.

İktidarı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştiren Öztürkmen, okullardaki temizlik personeli ve malzeme ihtiyacının karşılanması yerine sivil toplum kuruluşlarına kaynak aktarıldığını ileri sürdü.

"Okullarda şiddeti özendiren, şiddet çağrısı içeren hesaplar ve yazışmalar karşısında kimsenin kılını kıpırdatmadığını" savunan Öztürkmen, "Tüm okullara polis ya da güvenlik görevlisi atanmalı. Her okula turnike ve x-ray cihazları konulmalı, ziyaretçiler kayıt altına alınmalı. Okulun önemli yerlerinde alarm düğmesi olmalı, okullara daha fazla psikolojik danışman atanmalı. Okul çevresinde sürekli polis devriyeleri bulunmalı, sosyal medyada öğretmen düşmanlığı yapanlara kin ve nefretten işlem yapılmalı." diye konuştu.

Yalnızca güvenlik tedbirleriyle çözülebilecek bir sorunla karşı karşıya olunmadığına dikkati çeken Öztürkmen, "Yalnızlaştırılan, geleceksizleştirilen, toplumdan ve üretimden kopartılan gençlik, ümitsiz ve mutsuzdur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak
