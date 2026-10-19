Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

CHP'li Öztrak, Yeni Parti'ye geçenlere aidat paralarının CHP'ye ait olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Parti'ye geçenlere aidat paralarının CHP'ye ait olduğunu söyledi. Öztrak, partiden ayrılmayan ve böyle bir imza verdiğinden haberi olmayan milletvekillerinin bulunduğunu, gereğini yapmalarını beklediğini belirtti.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP ile Yeni Parti arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine" ilişkin tartışmaya değinerek, "Yeni Parti'ye geçenlere sesleniyorum, size dağıtılan ve size ait olduğu söylenen para sizleri siyasete taşıyan, yıllardır çatısı altında mücadele ettiğiniz CHP'ye aittir." dedi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Kocaeli'deki selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehirlerin alt yapısının afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Öztrak, vatandaşların zararlarının giderilmesi için atılacak adımların takipçisi olacaklarını belirtti.

Öztrak, 2027 yılı bütçesinin ilerleyen günlerde TBMM'de görüşüleceğini hatırlatarak, bütçede "yeni bir hikayenin" bulunmadığını söyledi.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatan Öztrak, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili denetimlerin yeterli yapılmadığını öne sürdü.

Fon soruşturmalarının ardından TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına yönelik muhalefetin önergelerinin iktidar tarafından reddedildiğini söyleyen Öztrak, "Hükümet kayda değer adımı atamıyor. Tam liste hala ortada yok." dedi.

Kira endeksinde İstanbul'un Avrupa'daki en kötü ikinci şehir olduğunu öne süren Öztrak, vatandaşların geçinemediğini dile getirdi.

Öztrak, "Türkiye'nin önünü kapatan bu hükümetten kurtulmak yapılması gereken ilk iştir. Sandık derhal gelmelidir." ifadelerini kullandı.

"Siz kimin parasını kime veriyorsunuz?"

CHP ile Yeni Parti arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine" ilişkin tartışmaya değinerek, aidat paralarının ödenmesi için bankaya gönderilen yazıyı gösteren Öztrak, listede imzası bulunan milletvekilleri arasında partiden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in de yer aldığına işaret etti.

Öztrak, yapılan işleme tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Siz kimin parasını kime veriyorsunuz? Kendi milletvekillerine de bu saçmalıkları anlatmışlar. Bu para milletvekillerinin istediklerinde alıp götürebilecekleri para değildir. Anayasada, kanunda, yönetmeliklerde milletvekillerinden kesilen aidatlar partilerin gelir kaynakları arasında sayılır. Bunun nasıl harcanacağı da Anayasa'da, yasada ve yönetmeliklerde bellidir. Yeni Parti'ye geçenlere sesleniyorum, size dağıtılan ve size ait olduğu söylenen para sizleri siyasete taşıyan, yıllardır çatısı altında mücadele ettiğiniz CHP'ye aittir. Sizlerin Anayasa Mahkemesi'ne itirazda kullanılması için verdiğiniz imzaları dönemin Grup Yönetimi, CHP'nin kasasını boşaltmak için kullanmıştır. Partiden ayrılmayan, böyle bir imza verdiğinden haberi olmayan arkadaşlarımız var. Milletvkekili arkadaşlarıma sesleniyorum, gereğini yapmanızı bekliyoruz."

Bir gazetecinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın CHP'den istifa ettiğini belirtmesi üzerine Öztrak, istifanın Aras'ın takdirinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor

Bu gece yarısı hesaplar değişecek
Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir

Korkulan oldu! Asensio için çok vahim iddia

Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum, yeter

Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

18 saatte ne değişti? Belediye başkanı, Yeni Parti'den istifa etti
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var

Eyvahlar olsun! Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haberleri verdi

CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında

CİMER'deki ihbar ortaya çıkardı! Onlarca kadın yumurtalarını satmış
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı

Sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü not olay oldu
Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde kavga çıktı, şarkıcı sahneden müdahale etti

Diyarbakır’daki konserde gergin anlar! Sahneden müdahale etti
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye binasında jandarma araması! Çok sayıda gözaltı kararı
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler

Anne cenazeye sedyeyle geldi, minik Gülce'nin tabutuna sarıldı