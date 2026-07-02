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Özgür Özel'den Çorum'da taziye ziyareti

Özgür Özel'den Çorum'da taziye ziyareti
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden emekli öğretmen Köksal Köse için Çorum'da taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 24, 25, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, hayatını kaybeden babası emekli öğretmen Köksal Köse'nin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde tatil yaptığı sırada denizde yüzerken 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Köksal Köse (81), 29 Haziran günü Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi programı için kara yoluyla Kastamonu'ya giderken, bugün saat 16.00 sıralarında Çorum'a uğrayarak Tufan Köse'nin Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak'ta bulunan baba evini ziyaret etti.

Özel, burada Tufan Köse ve aile fertleriyle bir süre görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın yanı sıra CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ile partililer de hazır bulundu. Evde bir süre kalan Özel, ziyaretin ardından Kastamonu'daki programına katılmak üzere Çorum'dan ayrıldı. Özel, çıkışı öncesi bazı partililerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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