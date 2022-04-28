CHP'li Özgür Özel'den soyadına 'Garip' diyen Erdoğan'a yanıt: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası'nda verilen kararlara tepki gösterdiği konuşmada "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Özel'e soy ismi üzerinden yüklenerek "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Avukatlarımız dava açacaklar." yanıtını verdi. Özgür Özel'den ise Erdoğan'a jet hızında cevap geldi.

Özgür Özel, Halk TV'de yayınlanan programa bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİNİ İSMET ÖZEL'E HAVALE EDİYORUM"

Özel "Erdoğan, bana nanik mi yapacak? Soy ismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum. Kişisel bir saldırı var. Ona İsmet Özel yanıt versin. Büyük bir art niyet içinde olduklarını görüyorum. Erdoğan'ın soyadımla uğraşması acziyet göstergesi. Prompterdan konuşmuyorsa, konuşmasının elde tutulacak hiçbir yanı yok. Herkesin yargılanmasının usulleri belli. Dokunulmazlığımı kaldırırsınız. Yargılanırım. Mahkeme karar verir. Dediklerimde suç unsuru var mı? Sokakta çocuklar birbirlerinin soyadlarıyla dalga geçtiğinde babası der ki, 'Evladım soyadıyla dalga geçilmez. Ben bütün Erdoğan ailesine soyadlarından dolayı saygı duyuyorum" diye konuştu.

"ADI ÖZGÜR AMA SOYADI ÇOK GARİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi basına yaptığı açıklamada, CHP'li Özgür Özel'in Gezi Davası kararı ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Bu zatın ifadeleri tamamıyla milletvekili olduğu için cezası yok ama manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası davasında bedel ödediyse avukatlarımız ona da dava açacak. Sadece o değil başka kişilere de dava açılacak. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Bunlar uluslararası hukuku bilmiyor. Artık AİHM'lik bir iş kalmadı. Burada hüküm giydi. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara herkes saygı duyacak. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu? Türkiye'de yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayanlar bunun bedelini ödeyecek."