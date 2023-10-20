CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL BU PARTİ VE ÖRGÜT, 6 KASIM GÜNÜ AYAĞA KALKACAK

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Afyonkarahisar'daki programından sonra Isparta'ya geçti. İlk olarak Gönen ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Osman Kesmen'i ziyaret eden Özgür Özel, oradan il merkezine gelerek il başkanlığı binasında partililerle buluştu. Özgür Özel'e CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı eşlik etti. İl Başkanı Vedat Şenol ve kalabalık partili grup tarafından bina önünde karşılanan Özel, parti binasında basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün partisinin iktidar olması için çok çalıştıklarını ancak seçimi kaybettiklerinden söz eden Özel, bu seçimi kaybetmekle partide büyük bir duygusal kopuş başladığını ancak parti kurmaylarının 'Kazanamadık ama kaybetmedik de' diyerek kendilerini teselli ettiklerini belirtti.

'HERKESLE KONUŞUN'

CHP'de değişimin şart olduğunu ve bu doğrultuda 6 Kasım'da yapılacak kurultayda aday olduğundan söz eden Özel konuşmasını şöyle sürdürdü Bütün delegelerimizden ricamız, onlardan bu ülke için, bu parti için, ricamız lütfen bu 15 gün boyunca aklına ve vicdanına güvendiğiniz herkesle konuşun. Kimin aklına, kimin vicdanına güveniyorsanız herkesle konuşun. Öğrencilerle, gençlerle, kendi çocuklarınızla, anne, babanızla, akrabalarınızla, sokaktaki insanlarla, alışveriş yaptığınız esnafla, sizden alışveriş edenlerle, yetiştirdiğiniz öğrencilerle, komşularınızla, kadınlarla konuşun. 'Ben Cumhuriyet'in 100 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini tayin edecek bir oy kullanacağım. Bu oyu nasıl kullanayım' diye sorun. Ben Türkiye'nin dört bir yanındaki sokağın, örgütün ve üyenin sesini bütün delegelerimizin duyacağına ve o iradeyi sandığa taşıyacaklarına inanıyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yepyeni kadrolarla gençleşmiş, dinamik kadrolarla çok yerinde çok güçlü takviyelerle ve örgütlerin baktığında kendilerini göreceği 'evet bu partiyi örgütten gelenler yönetiyor' diyeceği bir anlayışla CHP'nin sadece liderini değil, Sayın Genel Başkanımıza saygımız sonsuz, sadece liderini değil ama yönetim kadrolarını, tüzüğünü, programını ve siyaset yapış biçimini değiştirip yepyeni bir yola çıkmanın en önemli karar olduğunu düşünüyorum.

BURDUR'DA PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

CHP'li Özel, Isparta'nın ardından Burdur'da partisinin İl Başkanlığı'nda partilileriyle bir araya geldi. Parti binası önünde toplanan partililere hitap eden Özgür Özel, Elbette içinde bulunduğumuz süreç zorlu bir süreç 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin akşamında büyük üzüntüyü hep beraber yaşadık. Cumhuriyet'in 100'üncü yılındaki bu önemli seçimi kaybettiysek biz bir değişimi tarif etmek durumundayız ama bunu sadece Genel Başkanımızın şahsına ve sırtına yükleyemeyiz. Kadrolar, yetmez mutlaka tüzüğümüz değişmeli. Programımız güncellenmeli ve biz değişimden neyi anladığımızı Türkiye'ye anlatmalıyız. Biz değişimin iki önemli ayağı olduğunu düşünüyoruz ve bu partinin geçmişte yaşadığı değişimlerden, dönüşümlerden doğru yaptıklarını sürdürmesini, yanlış yaptıklarını terk etmesi gerektiğini düşünüyoruz diye konuştu.

Özgür Özel, İl Başkanlığı'nda partililerle basına kapalı toplantı yaptıktan sonra Burdur'dan ayrıldı. (DHA)