CHP'li Özel: Bugün için bir adaylık ilanım yoktur

CHP'li Özel: Bugün için bir adaylık ilanım yokturCHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bugün için bir adaylık ilanım yoktur; ancak, sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" dedi.