CHP'li Özel: 15-20 milletvekilinin daha katılması, akışı tamamen değiştirebilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Çağrımıza şu ana kadar İyi Parti, TİP, Memleket Partisi'nin olumlu cevap vermesi bizi memnun etmiştir. Bundan sonra da az bir rakamın kalacağı anlaşılıyor. 15-20 milletvekilinin daha toplantıya katılması, akışı tamamen değiştirebilir" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sağlıkta şiddet vakalarının ele alınması için olağanüstü toplantı çağrısına olumlu yanıt veren partilere teşekkür eden Özel, toplantı yeter sayısı olan 200'ü bulacaklarını ümit ettiklerini söyledi. Özel, "Çağrımıza şu ana kadar İYİ Parti, TİP, Memleket Partisi'nin olumlu cevap vermesi bizi memnun etmiştir. Bundan sonra da az bir rakamın kalacağı anlaşılıyor. 15-20 milletvekilinin daha toplantıya katılması, akışı tamamen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

"27'nci yasama döneminde, 20 adet genel görüşme talep etmişler, bugüne kadar. Bunun etkisiz bir şey olduğunu düşünüyorsanız, niye 20 tane kendiniz veriyorsunuz? Maden ki veriyorsunuz, bizim talep ettiğimiz genel görüşmeyi değersizleştirmeyin. Ayrıca, dikkatli okunursa CHP sadece genel görüşme istemiyor. Biz ümidimizi kesmiyoruz. Pazartesiye kadar zamanımız var."