CHP'li Özçağdaş: Zorunlu Eğitim Geleceğimiz İçin Hayati Öneme Sahip

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, zorunlu eğitim alanında yaşanan gelişmelere yönelik basın toplantısı düzenledi.

Özçağdaş, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, zorunlu eğitimin, bir ülkenin geleceğini oluşturmak için yapılan önemli bir hukuki düzenleme olduğunu belirtti.

Zorunlu eğitimin, ekonomik, dini, etnik, tüm kimlikler yerine yurttaş olma kimliğini öncelediğini aktaran Özçağdaş, çocukların her birine belirli bir yaşa kadar fırsat eşitliği oluşturmanın temel koşulunun zorunlu eğitim olduğuna işaret etti.

Suat Özçağdaş, AK Parti iktidarı tarafından zorunlu eğitimin tartışmaya açıldığını savundu.

CHP olarak Türkiye'nin geleceğinde en önemli sorunlardan birinin eğitim olduğunu gördüklerini öne süren Özçağdaş, "Türkiye'de eğitim maalesef AK Parti'nin her 5 seçmeninden 4'ünün, yüzde 81'inin memnun olmadığı, tüm Türkiye'deki seçmenlerin yüzde 90'ından fazlasının çöküşte olduğunu söylediği bir sistem haline gelmiş durumda. Yandaşı olan kurumlarla beraber bu ülkenin yoksul çocuklarını zorunlu eğitimden koparmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.