CHP'li Özçağdaş, Nafi Atuf Kansu'yu Andı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Yazdıklarıyla, kurduklarıyla, örnek oluşturduklarıyla Nafi Atuf Kansu gibi devlet adamlarına ihtiyacımız var, onları özlüyoruz." dedi.

Özçağdaş, beraberindeki partililerle Cebeci Asri Mezarlığı'nda siyasetçi Nafi Atuf Kansu için düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende konuşan Özçağdaş, Kansu'nun milletvekilliğinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli eğitim müsteşarı olduğunu anımsatarak, yaptığı hizmetleri anlattı.

Özçağdaş, Kansu'nun, Milli Eğitim Bakanlığının temelinin atılmasında ana unsur olduğunu belirterek, "Türkiye'de geçmişten bu yana neleri kaybettiğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız." diye konuştu.

Cumhuriyet'in temel ihtiyacının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek" olduğunu vurgulayan Özçağdaş, şunları kaydetti.

"Yazdıklarıyla, kurduklarıyla, örnek oluşturduklarıyla Nafi Atuf Kansu gibi devlet adamlarına ihtiyacımız var, onları özlüyoruz. Onların kurduğu bu Cumhuriyet'i ve milli eğitim sistemini yeniden kurmak için çok çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Özçağdaş'ın konuşmasının ardından Kansu ve hayatını kaybeden tüm eğitimciler için dua okundu.