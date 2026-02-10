CHP'li Sarıbal, depremzedeler için yapılan konutlarda sorunlar yaşandığını savundu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremzedeler için yapılan konutlarda ciddi sorunların olduğunu ileri sürerek, "Yapılan binaların yağmurlarda çatıları akıyor. Camlar kırık, mutfak dolapları kullanılamaz halde, su saatlerinde ciddi problemler var." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı nedeniyle bölgeye giderek depremzedelerle görüştüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde tespit ettiği sorunları anlatan Sarıbal, depremde ilçede 88 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını, yaklaşık 2 bin 458 binanın yıkıldığını aktardı.

TOKİ'nin 716 daire yaparak anahtarlarını sahiplerine teslim ettiğini vurgulayan Sarıbal, bu adımların çok kıymetli olduğunu, ancak halen eksikliklerin bulunduğunu belirtti.

İlçedeki depremzede vatandaşlar için yapılan konutlarda ciddi sorunların olduğunu savunan Sarıbal, şunları kaydetti:

"TOKİ'nin teslim ettiği konutlarda oturan aile sayısı 40 civarında. 716 daireden sadece 40 dairesinde oturuluyorsa orada önemli sorunlar vardır. Yapılan binaların yağmurlarda çatıları akıyor. Camlar kırık, mutfak dolapları kullanılamaz halde, su saatlerinde ciddi problemler var. Bu evlerin doğal gaz problemleri var, yeterli elektrik ve internet yok, televizyon alıcılarında sorun var, yollar bozuk. Çevre düzenlemeleri maalesef yeterli değil."