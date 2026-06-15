CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarımızdan illerimizin delegeleriyle birlikte Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz." dedi.

Emir, Meclis'teki basın toplantısında, partisindeki sorunlara değinerek, konulara parti tüzüğü ve iç yönetmeliği ile Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na atıf yaparak değinen çok az kişinin olduğunu belirtti.

Genel başkan ve grup başkanı arasındaki ilişkiye yönelik tartışmaları hatırlatan, konuyla ilgili Siyasi Partiler Kanunu'ndaki madde ve iç yönetmelikleri okuyan Emir, "Bir şekilde atanmış olan ve şu anda Genel Başkanlık konumunda olan kişinin bizim Grup Başkanımızla ilgili bir tasarrufta bulunma hakkı yoktur." diye konuştu.

Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın da bulunduğu 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesine tepki gösteren Emir, bu işlemin hukuksuz olduğunu savundu.

Murat Emir, bunun daha önce de denendiğini anlatarak, "Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015 tarihli kararı var. Bu kararda da bunun hukuksuz olduğu açıkça söylenmiş. Dolayısıyla arkadaşlarımız geri dönecek. Herkes hesabını buna göre yapsın." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanlığının muhatabının, bir siyasi partinin genel başkanı değil, grup başkanı olduğunu savunan Emir, "Meclis Başkanımız, Grup Başkanvekillerimizi alelacele görevden alınmış varsayarak bir yanlışın içine düşmüştür. Bizim İç Tüzüğümüzü hem İç Yönetmeliğimizi görmezden gelmiştir, aynı zamanda Anayasa'yı da yok saymıştır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin "seçime sokulmama riski ile karşı karşıya" olduğunu iddia eden Emir, bu nedenle 20 Temmuz'a kadar hem olağanüstü kurultay kararını hem de Yargıtay'ın kararını beklediklerini bildirdi.

Emir, olağanüstü kurultaya yönelik çalışmalarına da değinerek, "Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarımızdan illerimizin delegeleriyle birlikte Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz." dedi.

Grup toplantısıyla ilgili bu haftaki planlama hakkında bilgi veren Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memnuniyetle öğreniyoruz ki bu hafta Genel Merkezimizden Meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Bir grup toplantısı çalışması içerisinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız (Özgür Özel) özellikle örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır."

"Her türlü seçeneği aklımızın bir köşesinde tutuyoruz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emir, Başarır ve Günaydın'dan boşalan grup başkanvekillikleri için nasıl bir çalışma yürütüleceğine dair soru üzerine, "Bizim değerlendirmemize göre Sayın Ali Mahir Başarır ve Sayın Gökhan Günaydın'ın, değerli arkadaşlarımın ve mevkidaşlarımın grup başkanvekillikleri devam etmektedir. Büyük bir hukuksuzluğa maruz kalmışlardır ve bu hukuksuzluğun bir an evvel gerekiyorsa siyaseten, gerekiyorsa da hukuken mutlaka geri döneceğine eminiz. Dolayısıyla böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz." cevabını verdi.

Yeni parti kuracaklarına dair kamuoyundaki iddialara da değinen Emir, bununla alakalı çok spekülasyon yapıldığını belirterek, "Biz buradayız. Partimizde mücadele etmeye, kurultay talep etmeye, 'adalet', 'hukuk', 'yasa' demeye devam edeceğiz ama CHP'nin milyonlarının, milletin umudunu bağladığı kadrolar olarak da her türlü seçeneği elbette ki aklımızın ve masamızın bir köşesinde tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP'li Emir, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir "diyalog" kapısı olup olmadığı sorusu üzerine de bir diyalog içinde olmadıklarını ve uzlaşma zemininin olmadığını dile getirdi.