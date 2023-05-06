CHP'li Muharrem Erkek: Seçimi kazanırsak kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağım

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda kabinede kendisinin adalet bakanı olarak görev alacağını ifade etti.

"BU KONUDA CİDDİ ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜYORUZ"

Erkek, "Genel başkanımız Çanakkale'de bize de sürpriz yaptı. 'Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak' dedi. Hiç kimsenin şahsi kaygısı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse evet kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağız. Bu konuda ciddi çalışmalar sürdürüyoruz. Önce Cumhurbaşkanımız yemin ederek göreve başlasın. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları istişare edecekler ve sonuçta Cumhurbaşkanımız görev yapacak bakanları açıklayacak. 6 Şubat'ta bu sistem ve parti devleti enkazda kaldı. Devletin kolonlarının da kesildiğini gördük. Bu kadro devleti adalet ve liyakat temelinde inşa edecek." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN YÜZDE 70'İ ADALETE GÜVENMİYOR"

Hukukçu olduğunu belirten Erkek, şöyle devam etti: "Sokağın beklentisi adalet. Yalnızca mahkemede değil. Sosyal, fırsat adaleti. Gelir dağılımında adalet. Kadın erkek eşitliği, çok büyük beklenti. Adalete olan güven yok oldu. Bütün araştırmalarda görüyoruz toplumun yüzde 70'i adalete güvenmiyor. Bir rejim halkın adalete güvenmediği noktaya gelirse mahkum olmuştur. Biz adaleti tesis etmekten bahsediyoruz. En büyük adaleti gençler ve ev kadınları yaşıyor. Çocuklar yaşıyor en büyük adaletsizliği. Çocukların üçte biri şiddetli yoksulluk çekiyor. Protein, iyi eğitim alamıyor. Devlet okullarındaki tüm öğrencilerimize beslenme desteği vereceğiz diyoruz."