Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi

CHP'li Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis'e Skuter ile Geldi

CHP'li Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis'e Skuter ile Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurul çalışmalarına skuter ile katıldığını belirterek, bu tercihini ülkeye barış ikliminin hakim olması ve umut yeşermesi nedeni ile açıkladı. Alp, kasvetli Meclis havasından uzaklaşmak istediğini vurguladı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere Meclis'e skuter ile geldi. Akgün nedenini ise "Benim aracım var ama bugün bunu kullanmak istedim. Bahar geliyor, umut yeşeriyor. Barış ikilimi hakim oluyor ülkemize" diyerek açıkladı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis'e skuter ile geldi. Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis'in kasvetli havasından ve gösterişli makam araçlarından uzaklaşmak istediği için skuter kullandığını söyledi.

'MEMLEKETİMİZİN DAĞLARINA BAHAR GELİYOR'

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Alp, "Memleketimizin dağlarına bahar geliyor, umut yeşeriyor. Ülkemize barış iklimi hakim oluyor. Biz de bu kasvetli havadan kurtulmak istedik. Bütün halkımıza, barış umudunu yeşertmelerini, coşkuyla karşılamalarını, gençleri de barış umuduna ve imkanına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Alp, gazetecilerin PKK ve Lozan'la ilgili sorusuna ise "Bugün kendini feshetmiş bir örgütün varlık koşullarını, ortaya çıkış koşullarını kendi tabanına anlatmış olmasının, artık siyaseten yargılanacak, sorgulanacak bir durum kalmamıştır" diye konuştu.

Alp'e CHP Genel Başkan Özgür Özel'in Lozan yorumu hatırlatılarak 'Ayrı düşmüyor musunuz' sorusu yöneltildi. Alp bunun üzerine "Ben barış çağrısını ve örgütün kendini feshetme çağrısını her türlü tartışmanın üzerinde ve önemli görüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak barışı istiyor ve talep ediyoruz ve barışın bir parçasıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.