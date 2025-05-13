CHP'li Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis'e Skuter ile Geldi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere Meclis'e skuter ile geldi. Akgün nedenini ise "Benim aracım var ama bugün bunu kullanmak istedim. Bahar geliyor, umut yeşeriyor. Barış ikilimi hakim oluyor ülkemize" diyerek açıkladı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis'e skuter ile geldi. Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis'in kasvetli havasından ve gösterişli makam araçlarından uzaklaşmak istediği için skuter kullandığını söyledi.

'MEMLEKETİMİZİN DAĞLARINA BAHAR GELİYOR'

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Alp, "Memleketimizin dağlarına bahar geliyor, umut yeşeriyor. Ülkemize barış iklimi hakim oluyor. Biz de bu kasvetli havadan kurtulmak istedik. Bütün halkımıza, barış umudunu yeşertmelerini, coşkuyla karşılamalarını, gençleri de barış umuduna ve imkanına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Alp, gazetecilerin PKK ve Lozan'la ilgili sorusuna ise "Bugün kendini feshetmiş bir örgütün varlık koşullarını, ortaya çıkış koşullarını kendi tabanına anlatmış olmasının, artık siyaseten yargılanacak, sorgulanacak bir durum kalmamıştır" diye konuştu.

Alp'e CHP Genel Başkan Özgür Özel'in Lozan yorumu hatırlatılarak 'Ayrı düşmüyor musunuz' sorusu yöneltildi. Alp bunun üzerine "Ben barış çağrısını ve örgütün kendini feshetme çağrısını her türlü tartışmanın üzerinde ve önemli görüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak barışı istiyor ve talep ediyoruz ve barışın bir parçasıyız" ifadelerini kullandı.