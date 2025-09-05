Haberler

CHP'li Milletvekili Akay, İş Kazasında İhmalkarlığı Kınadı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, KARDEMİR'de staj yapan 17 yaşındaki Yağız Yıldız'ın iş kazası sonucu ölümünü eleştirerek, ihmalkarlığın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, KARDEMİR'de lise stajı gören Yağız Yıldız'ın, Kontinü Kütük Haddehanesi'nde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat etmesinin ardında büyük ihmalkarlığın olduğunu ve konunun takipçisi olacağını söyledi.

Milletvekili Akay, yaptığı açıklamada, "Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş'de ihmalkarlık neticesinde yaşanan bu elim olay hepimizin yüreğini derinden yaktı. Soruyoruz, daha 17 yaşında bir gencimizin, stajyer öğrencilerin bulunmaması gereken bir noktada ne işi var? İşçi eksikliğinden dolayı evladımızı o bölgede çalışmasına izin verenler bunun hesabını nasıl verecek? Evladımızın vefatına sebep olan ihmalkarlığın sorumluları mutlaka hesap vermeli, benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler vakit kaybetmeden alınmalıdır. Bu acı olayın takipçisi olacak, Yağız Yıldız'ın hayatını kaybetmesine sebep olan ihmalkarlığın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Yağız evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
