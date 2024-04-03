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CHP'li Mehmet Gürel Yalova Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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CHP'den Yalova Belediye Başkanı seçilen Mehmet Gürel, mazbatasını alarak görevine başladı.

Partililerle Yalova Adliyesine gelen Gürel, mazbatasını aldıktan sonra adliye önünde bekleyen gruba hitap etti.

Seçimi tüm Yalova halkının kazandığını belirten Gürel, "İnşallah kimsenin yüzünü kara çıkarmadan hep beraber Yalova'ya olumlu, hayırlı hizmetler veririz." dedi.

Gürel, ortak akıl ve çabayla ellerinden gelen tüm gayreti göstererek, projeleri önceleyerek bir yönetim sergileyeceklerini ifade etti.

Davul zurna ile kutlama yapılan mazbata törenine, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, partinin il yöneticileri ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA / Politika

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