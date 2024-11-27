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CHP'li kadın milletvekillerinden Aile Bakanı'na "beyaz bezli" tepki

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri, muhalefet milletvekillerinin protestoları ile başladı. Erkek milletvekilleri komisyona yakalarında mor kurdelelerle katılırken, CHP'li kadın milletvekilleri cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yer aldığı büyük bir beyaz bez açarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın salona girdiği esnada CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, üzerinde "Bu yıl 296 kadın öldürüldü" ve öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı büyük bir beyaz bez açtı.

"VİCDANINIZ SIZLIYOR MU?"

Bakan Göktaş milletvekilleriyle tokalaşırken, CHP'li kadın vekiller, "Sayın Bakan, bu kefenin üzerinde öldürülen kadınların isimleri yazılı. 9 Ekim'de 296'ydı, bugün 411. Vicdanınız sızlıyor mu Sayın Bakan? Kafanızı yastığa nasıl koyuyorsunuz Sayın Bakan. Bu kadınların vebali sizin boyununuzdadır. Kefeni çantamızda taşır hale geldik" diye tepki gösterdi.

"BURASI TAKSİM MEYDANI DEĞİL"

Bu sırada Komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerinden bezi kaldırmalarını isteyerek, "Burası Taksim Meydanı değil" diye seslendi. Kadın vekiller, "Sayın Başkanım bu kefen, pankart değil. 2024'te öldürülen 411 kadının kefeni", "Sokakta eylem yapmak yasak olunca mecburen burada yapıyoruz" karşılığını verdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Türkiye'de kadınlara eylemin yasaklandığını söyleyerek, "Bu kefen Türkiye'nin acı gerçeği, kadınlar buna dikkat çekiyor" diye konuştu. Ağbaba, Bakan Göktaş ile tokalaştıktan sonra da tepkilerini dile getirdi. Komisyon sıralarına "İstanbul Sözleşmesi yaşatır", "istifa", "Marjinal değiliz halkız" yazılı dövizler ve öldürülen kadınlar ile Diyarbakırlı 8 yaşındaki Narin'in fotoğrafları konuldu.

CHP'li kadın milletvekillerinden Aile Bakanı'na
Kaynak: ANKA / Politika
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