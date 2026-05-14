CHP'li Günaydın: Bu yalanların bir sonu olmayacak mı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ardahan Göle Belediye Başkanı'nın eşi arasında geçtiği iddia edilen yazışmaya ilişkin, "Bu yalanların, bu alçaklığın bir sonu olmayacak mı, nerenizden uyduruyorsunuz bu sözleri? Görülüyor ki böyle bir yazışma hiç olmamış. Hiç mi utanmıyorsunuz?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Türkiye'nin esas gündeminin yoksulluk, açlık ve adalet sorunları olmasına rağmen partisi ile ilgili asılsız iddiaların gündemde tutulduğunu söyledi. Günaydın, "Biz şüphesiz Türkiye'nin gerçek gündeminin peşine düşeceğiz. Ancak buradaki iftiralara da yanıt verme zorunluluğu bulunuyor. Bakın, 'CHP'de ahlak krizi' diyerek 2 tane kadın politikacı arkadaşımızın fotoğrafını basmışlar. Birisi 2018'de parti meclisi üyesi olan arkadaşımız, diğeri o tarihte hamile ve bir ilçede yönetim kurulu üyesi olan, Genel Merkezle hiçbir alakası olmayan şimdiki milletvekilimiz. Dün açıkladık bu tabloyu ve tüm siyasi partiler ayrı ayrı açıklama yaparak bu alçaklığı nefretle kınadı. TBMM'yi yöneten Başkan Vekili bu konuyla ilgili Meclis Başkanlığını göreve çağırdı ve tüm milletvekillerine yönelik Meclisin saygınlığını yitirmesine neden olan bu alçak dili kınadılar. Burada bir gerçek var; 2018 yılında şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkmak için bir milletvekili grubu Anadolu'yu dolaşıyor. O Anadolu'yu dolaşan milletvekillerinin arasında şu anda milletvekilimiz olan ve burada fotoğrafı olan kadın arkadaşımız yok. Çünkü o tarihte henüz ilçe yönetim kurulu üyesi, hamile ve ona alçak iftirayı atanlar bugün de onu gazeteye sekiz sütuna manşet yapabiliyorlar. Bakın bugünler geçer ancak yaptığınız alçaklıkta boğulursunuz" ifadelerini kullandı.

'HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ardahan Göle Belediye Başkanı'nın eşi arasında geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin konuşan Günaydın, "O yazışmada Genel Başkanın, belediye başkanının eşine, 'Senin kocan erkek değil' dediği iddia ediliyor. Peki, gerçek ne? Bakın elimde yazışma var. Yani KVKK uyarınca bunu gösteremiyorum ama mesaj elimizde. Mesaj atıyor belediye başkanının eşi, 'Sayın Genel başkanım iyi akşamlar. Ben Ardahan Göle Belediye Başkanının eşiyim. Bu saatte rahatsız etmek istemezdim. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Uygun olduğunuzda sizinle özel olarak görüşmek istiyorum. Teşekkür ederim' diyor. Bunun üzerine Genel Başkan kendisini arıyor, son derece nazik bir görüşme yapıyorlar ve görüşmeyi tamamlıyorlar. Bugün bu iddialar ortaya atılınca CHP'nin Genel Başkanı kendisine bir mesaj atıyor, 'Hanım bu kadar da olmaz artık, Allah'tan korkun. Siz bana yukardaki mesajı attınız, ben de nezaketle sizi aradım, nezaketle de kapattık. Şimdi size eşiniz hakkında çirkin bir mesaj attığım gibi bir yalan okuyorum gazetelerde. Allah için söyleyin, ben bunu hak edecek ne yaptım size?' Bu Genel Başkanın mesajı. Bu Genel Başkan'ın mesajına karşılık belediye başkanının eşinin mesajını okuyorum size, 'Dün eşim Levent Gültekin'i aradı. Gerçekten çok çirkin, böyle bir şey olmadığı, haberin çok çirkin bir iftira olduğunu söyledi. Levent Bey de özür dilemiş, bugün düzelteceğini söylemiş. İnanın ben de üzgünüm' Aldınız mı cevabınızı, Bu yalanların, bu alçaklığın bir sonu olmayacak mı, nerenizden uyduruyorsunuz bu sözleri? Görülüyor ki böyle bir yazışma hiç olmamış. Hiç mi utanmıyorsunuz?" diye konuştu.

Günaydın, görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek iddianamede ifade edildiği öne sürülen iddiaların doğru olmadığını ve halihazırda Adalet Bakanlığı'nın ifadeleri sızdırarak soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini kaydetti.

