CHP'li Eren Erdem, HÜDAPAR liderinin sözlerini eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun karma eğitimi hedef alan sözlerini eleştirdi. Erdem, "Mehmet Şimşek demokratik ülkelere 'normalleşeceğiz' derken, bu kafayı TBMM çatısı altında meşrulaştırma günahını nasıl izah edecek? Elbette izah edemeyecek. ve elbette biz bu bağnazlığa geçit vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun karma eğitimi hedef alan sözlerini bugün Twitter hesabından eleştirdi. Erdem'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Geçmişi domuz bağlarıyla anılan bir anlayışın karma eğitimi hedef alarak söylediği bu sözler, gericiliğin en radikal görüntüsüdür. Mehmet Şimşek demokratik ülkelere 'normalleşeceğiz' derken, bu kafayı TBMM çatısı altında meşrulaştırma günahını nasıl izah edecek? Elbette izah edemeyecek! ve elbette biz bu bağnazlığa geçit vermeyeceğiz."