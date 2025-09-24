Haberler

CHP'li Emir: YSK, Kongre Kararıyla Gerekeni Yapmıştır

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, YSK'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin devamına ilişkin kararını savundu. Emir, güven artırıcı önlemler beklediklerini ve CHP'nin yükselişine engel olunmaya çalışıldığını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin devamına yönelik kararına ilişkin, "YSK'nin bu konuda verilmiş binlerce kararı var. Daha 15 gün önceki kararı var. YSK yapması gerekeni yapmıştır." ifadesini kullandı.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 12. toplantısının bugün yapıldığını anımsattı.

Komisyonda sunum yapan uzman kişi ve kurumların anlattıklarının çok değerli olduğunu ancak artık somut bir adım atılması gerektiğini söyleyen Emir, "Biz kararlıyız, cesuruz. Biz bu ülke için elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Onlar da gerçekten hazırlarsa küçük de olsa bir adım atılması gerekmez mi? Biz, güven arttırıcı önlemler bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını istediğini, YSK'nin ise "kongrenin devamına" karar verdiğini belirten Emir, "YSK zaten başka bir karar veremez çünkü YSK yeni kurulmuş bir kurum değil. YSK'nin bu konuda verilmiş binlerce kararı var. Daha 15 gün önceki kararı var. YSK yapması gerekeni yapmıştır." dedi.

"CHP'nin yükselişinin durdurulmak istendiğini" öne süren Emir, "Burada hedeflenen CHP'nin yükselişidir, CHP'ye umut bağlamış milyonların, Türkiye'nin umududur." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Emir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmayı da eleştirdi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
