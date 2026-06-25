CHP'li Emir: Bu sansür nereye kadar sürecek

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "NATO toplantıları en azından bağımsız medya örgütleri tarafından takip edilmesin, yandaş kanallar dışında hiçbir yerden gösterilmesin istiyorsunuz. Bu sansür, OHAL, sıkı yönetim nereye kadar sürecek? " dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin, "Bugün Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 24 kadrolu arkadaşımız gözaltına alındı. İddialar ve onlara sorulan sorulara baktığınızda; para transferi yaparak adaylığı için menfaat temin etmek. Adaylıkları ocak ayında netleşmiş. Dosyanın ayrıntılarını bilemiyoruz ama mart ayında bir para transferi iddiasından bahsediliyor. Birazcık akıl, vicdan ve izana ihtiyaç var. CHP'li belediye başkanlarının nasıl atandığı, seçildiği herkesin gözü önünde oldu ve aylar sonrasında, 'Sen şu menfaati temin ederek adaylaştın' demek için gerçekten düşman hukuku uygulamak ve bir gözü dönmüşlük gerekir. Türk yargısına sesleniyorum; bu düşman hukukundan, gözü dönmüşlükten, önünüze geleni tutuklamaktan, şantaj ve tehditten vazgeçin. Üstelik Seferihisar Belediye Başkanımız kronik böbrek yetmezliği sonucu diyaliz hastası, gözaltına alınırken kötü muamele yapılmamasını ve tutuklama hükmünün verilmemesi gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

'NATO AYRIMCILIĞA NİYE BAŞVURSUN'

Emir, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne dönük tedbirlere ilişkin de "Burada amaç her şeyi saklamaktır. 'Trump, Macron her şeyi günlük gülistanlık görsün, en ufak bir tepki olmasın, onları yolcu edelim sonra biz burada ne yapacağımızı biliriz' diyorlar. Medya mensuplarına bu sansürü yapanların, akreditasyonları yapanların saray olduğunu çok iyi biliyoruz. Yoksa NATO sizden görüş ve bilgi almadan böyle bir ayrımcılığa niye başvursun? Dünyanın hiçbir yerinde başvurmamış veya NATO bundan neden rahatsız olsun? Siz rahatsız oluyorsunuz. NATO toplantıları en azından bağımsız medya örgütleri tarafından takip edilmesin, yandaş kanallar dışında hiçbir yerden gösterilmesin istiyorsunuz. Bu sansür, OHAL, sıkı yönetim nereye kadar sürecek? İlk sandıkta bunları göndereceğiz. Sandığa kadar her türlü otoriterliği, demokrasi dışı davranışı, hukukun katledildiğini görüyoruz, yaşıyoruz. Ancak o sandık bir gün gelecek ve o sandıkta milletimiz bu anti demokratik uygulamaların, anayasa ihlallerinin, yolsuzluğun, yalanın, talanın hesabını elbette soracak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı