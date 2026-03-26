CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye'nin hava savunma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, partinin ve milletvekillerinin bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca ormanların yok edilmesine yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye'nin hava savunma sisteminin bir an önce güçlendirilmesini isteyerek, "Biz CHP olarak, Meclis'teki milletvekilleri olarak ve inanıyorum ki 86 milyon olarak buna her türlü katkıyı vermeye hazırız. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'ni kolay bulmadık, kurmadık. Her bir karış toprağımızı, hava varlığımızı ve mavi vatanımızı sonuna kadar savunmak üzere de seferber olmayı biliriz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son 6 yılda Belgrad Ormanı büyüklüğünde ormanın arsaya çevrildiğini iddia etti.

2012-2024 yılları arasında 120 bin hektar ormanın da madene açıldığını ileri süren Emir, orman varlığını gelecek kuşaklara devretmek gerekirken ormanların "katledildiğini" savundu.

CHP'li Emir, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik davaya değinerek, Türkiye açısından iç karartıcı, adaletin ve demokrasinin olmadığı bir sürecin yaşandığını öne sürdü.

Davayı takip ettiklerini dile getiren Emir, "Bilsinler ki biz ülkemize adalet gelene kadar mücadele edeceğiz. Silivri'de yargılananlar bizim arkadaşlarımızdır ama gerçekte yargılananlar bu kumpası kuranlardır, onun oradaki maşalarıdır." diye konuştu.

Emir, açıklamalarının ardından bir gazetecinin, Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiye ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, birilerinin bu saldırıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne "net bir mesaj verdiğini" iddia ederek, "O mesaj şudur, 'biz istediğimizde geliriz, İstanbul'a 26 kilometre yaklaşırız ve senin gemini, konteynerini, bütün varlıklarını istersek yok edebiliriz, sen bu durumdasın' mesajı verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti küçük düşürülmeye çalışılmıştır. İşte siyasi iktidarın Türkiye'yi, Türk savunma sistemini getirdiği yer burasıdır. Bu sorumsuzluktur, vurdumduymazlıktır, iş bilmezliktir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
