CHP'li Emir'den Casusluk İddialarına Yanıt ve Komisyon Çalışmaları

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Komisyonumuz 16'ncı toplantısını yapıyor. 130 saati aşan bir süredir dinleme faaliyetini sürdürüyoruz ve artık bu komisyonun mutlaka en azından kolay noktalarda adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma ile ilgili, "Gerçekten de AKP, saray yargısı son derece çaresizce her tuşa basıyor. Acaba Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir türlü gelmeyen, 8 aydır gelmeyen iddianame ortaya çıktığında ve İmamoğlu mahkemeye çıktığında, 'tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır' diye panikleyenler gülünç bir biçimde casusluk uydurmasına başvurdular. Meğer İmamoğlu aynı zamanda casusmuş. Her şeyi dediler; 'diplomasız', 'terörist', 'soyguncu', 'hırsız' dediler olmadı, inandıramıyorlar. Şimdi de, 'casus' diyorlar, çok gülünç hale geliyorlar" dedi.

CHP'li Emir, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugünkü toplantısının kapalı yapılmasına ilişkin, "Bugün bilindiği gibi komisyonumuz basına kapalı çalışıyor. Buradaki amaç gelen Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın açık bir toplantıya nazaran daha ayrıntılı ve soracağımız sorulara daha dolu cevaplar vereceğine dönük beklentimizdir. Komisyonumuz 16'ncı toplantısını yapıyor. 130 saati aşan bir süredir dinleme faaliyetini sürdürüyoruz ve artık bu komisyonun mutlaka en azından kolay noktalarda adımlar atmasını bekliyoruz. Bakın hala, 'Kent uzlaşısı', 'Türkiye ittifakı' bir suç. Şişli'de 2 eski DEM Partilinin belediye meclis üyesi yapılmasını suç sayıp Belediye Başkanımızı cezaevinde tutuyorlar ve kayyum atadılar. Bunların hepsinin ortadan kalkması lazım, kayyum uygulamalarına son verilmiş olması lazım. 'Cumartesi Anneleri'nin Taksim Meydanı'na çıkışına dahi izin vermediler. Hasta tutuklular; Murat Çalık'ın hali ortada, Ayşe Barım canını kurtardı mı? Bilmiyoruz. Bütün bu uygulamaların hiçbirinde en küçük adım atılmamış olması büyük bir talihsizliktir. Biz bunu her yerde ve her zaman muhataplarımızın yüzüne vuruyoruz. Bu komisyon çalışacaksa güven vererek, gerçekten adım atarak, Türkiye'nin barışına, demokrasisine, adaletine, toplumsal iç barışına katkı verecek şekilde çalışmasını bekliyoruz" diye konuştu.