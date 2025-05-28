CHP'li Emir'den Anayasa Açıklamaları: 'İktidar Öncelikle Mevcut Anayasaya Uymalı'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İktidar öncelikle mevcut anayasaya uymalı. Beğenmediği, 'Askerlerin anayasası' dedikleri anayasadaki temel hak ve özgürlüklere dikkat etmeli. Biz bu akılla, yapıyla ve bu siyasi atmosferde hiç kimseyle anayasa masasına oturmayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, anayasa tartışmalarının yeniden gündeme getirildiğini belirterek, "Ülkemizde açlık, yoksulluk, işsizlik, adaletsizlikler varken ve seçilmiş belediye başkanları, siyasetçiler cezaevinde tutulurken sivil bir anayasa yapma peşine düştüler. İddiaları ne; 'Bu anayasayı askerler yapmıştı, bu kez biz sivil bir anayasa yapacağız.' Dikkat edin, daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasa yapacaklarını söylemiyorlar. 'Milletimize güveniyoruz, onlara gideceğiz' diyorlar ama milletten, sandıktan kaçıyorlar. Sandığa gidecek cesaretleri yok, bu yüzden de 400 milletvekilinin peşine düşmüşler. Bunu görüyoruz, okuyoruz, çabalarınızı izliyoruz. Her defasında, Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaçlarını gidermek üzere bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Beyefendi bu kez, 'Benim aday olmak gibi bir derdim yok' dedi. Senin yerine dertlenen Devlet Bahçeli ve partililerin var" ifadelerini kullandı.

İktidarın Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığını söyleyen Emir, "Böyle bir iktidar ile nasıl anayasa yapacaksınız? İktidar öncelikle mevcut anayasaya uymalı. Beğenmediği, 'Askerlerin anayasası' dedikleri anayasadaki temel hak ve özgürlüklere dikkat etmeli. Biz bu akılla, yapıyla ve bu siyasi atmosferde hiç kimseyle anayasa masasına oturmayacağız. Ne yapacakmış; Türkiye'yi darbe anayasası utancından kurtaracakmış. Ülkenin üzerindeki ölü toprağını silkeleyecekmiş. Türkiye'nin üzerindeki ölü toprağının bir tek kaynağı var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

'KOMİSYONUN ÇOKTAN TOPLANMASI GEREKİRDİ'

TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen 10'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, "AK Parti'nin bir çalışması var ancak bir türlü getirmiyorlar. Teklif ile ilgili komisyonun çoktan toplanması gerekiyordu. Önümüz bayram, insanlar halen cezaevinde, aileleri ise evlerinde ve bu kanunu binbir umutla bekliyorlar. İktidar bu sözleri verdi ve umudu yarattı. 1 saat bile cezaevlerinde beklemek zor iştir. Öyleyse parlamentoya düşen; derli toplu, herkesin katkı vereceği, yaraları acıtmayacak, derinleştirmeyecek, toplumsal uzlaşıyı sağlayacak, adalet duygusunu zedelemeyecek ama cezaevlerindeki sorunları da çözecek bir kanun yapmaktır. Bir öneri ile gelmelerini bekliyoruz ve komisyon aşamasında katkı vermeye hazırız. Ancak teklif bir türlü gelemiyor. Neyden korkuyorsunuz" dedi.