CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz dönemde AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlayan Köksal, "Parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum" diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.

KÖKSAL'DAN BAKAN KURUM'A ZİYARET

Köksal'ın bu ziyareti, siyasi kulislerdeki iddiaların aksine yerel yönetim projeleri kapsamında gerçekleştirilen kurumsal bir görüşme olarak kayıtlara geçti. Bakan Kurum, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı Bakanlığımızda kabul ettik.

Kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere şehrimizin sorunları hakkında verimli bir görüşme yaptık. Yerel yönetimlerimizle şehirlerimizin geleceği için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz."

ÖZARSLAN, KURUM'A ZİYARETİNİN ARDINDAN CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Benzer bir süreç yaşayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın adı da Bakan Kurum ile yaptığı görüşme sonrası transfer iddialarıyla anılmıştı. Özarslan, bu süreçte CHP'den istifa ederek dikkatleri üzerine çekse de beklentilerin aksine AK Parti'ye geçiş yapmadı. Her iki isim de bakanlık ziyaretlerini hizmet odaklı birer çalışma toplantısı olarak değerlendirirken, belediye başkanlarının merkezi yönetimle olan bu temasları siyaset gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.