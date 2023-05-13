CHP'li Bilek: Siirt'te 'açık oy' baskısı yapılıyor

TAMER ARDA ERŞİN

Chp Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, "Pervari'nin Doğanköy'üne gittim. 2002'de seçim iptaline sebep olan köy... Köylülerin açık oy kullanmayla ilgili bir baskı içinde olduklarını... Açık oy kullanmasındaki temel sebep de şu. Oyların hepsinin AKP'ye gitmesini istiyorlar" dedi.

CHP Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında ara seçimle milletvekili seçildiği Siirt'te ziyaret ettiği köyde "açık oy" baskısı yapıldığını iddia etti. Bilek, ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Pervari'nin Doğanköy'üne gittim. 2002'de seçim iptaline sebep olan köy. Hatırlarsınız, 2002 seçimlerini hatırlayan arkadaşlarımız bilir. Orada biliyorsunuz, seçim sandıkları oluşmadığından dolayı. Öyle bir senaryo vardı. Bu bir projeydi. Seçimin iptal nedeni olan Siirt Pervari Doğanköy'ünde, heyetle beraber köyü ziyarete gittik. Köylülerin açık oy kullanmayla ilgili bir baskı içinde olduklarını... Açık oy kullanmasındaki temel sebep de şu. Oyların hepsinin AKP'ye gitmesini istiyorlar. AKP dışında herhangi bir siyasi partiye oy gitmemesi için kendileri böyle bir eylem hazırlığı içinde olduklarını hissettik.

Biz de tabii ki yarın sabah saat 07.00'de Siirt Pervari Doğan köyünde... Tarih tekerrürden ibarettir, bunun önüne geçmek için avukatlarımızı ve ilçeden arkadaşlarımızı buraya göndereceğiz.

Seçime hile karışmaması açısından yetkililere ve ulusal medyaya bu demeci vermek istedim."