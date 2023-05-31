CHP'li Belediyeler TBB Yönetimine Dahil Edilmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni yönetimine CHP'li belediyelerin dahil edilmemesine tepki göstererek, "İktidarın genel seçimlerin ardından ülkeyi nasıl yönetmek istediği, TBB seçimleriyle ortaya çıkmıştır. Bu durum, tam otoriter yönetim anlayışının ilk yansımasıdır. Bizim belediyelerimizden kesilen paralarla bütçesini oluşturan TBB'nin belediyelerimizi yok sayması, demokrasi ve adalet katliamıdır. Kimse bizden susmamızı beklemesin, çünkü susmayacağız. Tek bir belediyemizin hakkını, bu partizanlığa yedirmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni yönetimine CHP'li belediyelerin dahil edilmemesine tepki göstererek, "İktidarın genel seçimlerin ardından ülkeyi nasıl yönetmek istediği, TBB seçimleriyle ortaya çıkmıştır. Bu durum, tam otoriter yönetim anlayışının ilk yansımasıdır. Bizim belediyelerimizden kesilen paralarla bütçesini oluşturan TBB'nin belediyelerimizi yok sayması, demokrasi ve adalet katliamıdır. Kimse bizden susmamızı beklemesin, çünkü susmayacağız. Tek bir belediyemizin hakkını, bu partizanlığa yedirmeyeceğiz" dedi.

Seyit Torun, bugün yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li belediyelerin TBB'nin yeni yönetimine dahil edilmediğini belirterek kaydetti:

"TBB, tüm belediyelere tarafsız destek olmak amacıyla kanunla kurulmuştur. Tüm belediyelerin zorunlu üyesi olduğu TBB'nin bütçesi, belediyelerden kesilen paylarla oluşmaktadır. 2019 yerel seçimlerinden bu yana bu bütçenin yüzde 50'den fazlası sadece bizim belediyelerimizden kesilmektedir. Ancak bizim belediyelerimizin kaynaklarıyla oluşan bütçe, yıllardır partizanca kullanılmıştır. Bütçenin tamamına yakını, sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmıştır. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasına hizmet götüren belediyelerimizin hakkı gasp edilmiştir.

"YILLARDIR BU HUKUKSUZLUĞA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ"

Yıllardır bu hukuksuzluğa karşı mücadele ediyoruz. Birlik yönetimi hakkında hukuki süreç başlattık, Birlik toplantılarına katılmayarak protesto kararı aldık, TBMM İçişleri Komisyonu'nu toplantıya çağırdık ve Sayıştay'ı ziyaret ederek inceleme talep ettik. Ancak adalet taleplerimiz, partizan yönetim ve hukuk tanımayan iktidar tarafından reddedildi.

"YENİ BİR SKANDAL"

Biz bu adaletsizliğin düzelmesini beklerken şimdi yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Bugün, TBB'de yeni yönetim belirlendi. Daha önce Birliğin 14 encümeninin dağılımı, partilerin belediye başkanlığı sayısına göre yapılırdı. Partimizin de 4 encümen üyesi bulunuyordu. Ancak yeni 14 isim, sadece Ak Parti ve MHP'li belediye başkanlarından oluşturuldu. Daha önce 4 üyesi bulunan partimize bir tek üyelik verilmedi.

"OTORİTERLİĞİN İLK YANSIMASI"

Şunu herkes bilsin ki iktidarın genel seçimlerin ardından ülkeyi nasıl yönetmek istediği, TBB seçimleriyle ortaya çıkmıştır. Bu durum, tam otoriter yönetim anlayışının ilk yansımasıdır. Bizim belediyelerimizden kesilen paralarla bütçesini oluşturan TBB'nin belediyelerimizi yok sayması, demokrasi ve adalet katliamıdır. Kimse bizden susmamızı beklemesin, çünkü susmayacağız. Tek bir belediyemizin hakkını, bu partizanlığa yedirmeyeceğiz."