CHP'li belediye başkanı, Hatay'da Özgür Özel'le tartıştı: Bana, 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim

Depremin vurduğu Hatay'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Kameralara yansıyan tartışmada, Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük felaketin üzerindeyken, bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım' demene ben çok üzüldüm." dedi. Özgür Özel'in sakinleştirmeye çalıştırdığı Eryılmaz, "Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay'da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz arasında yaşanan tartışma dikkat çekti.

"BERABER MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTIK"

Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük bir felaketin üzerindeyken, burada bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım.' demene ben çok üzüldüm. Özgürcüğüm bak beraber milletvekilliği yaptık." dedi.

"GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM DEMENİ BEKLERDİM"

Bir bankta konuşan Özel ve Eryılmaz'ın tartışması daha sonra şu şekilde devam etti:

Özel: Güzel kardeşim sen anlamıyorsun ki!

Eryılmaz: Bana moral vereceğine, bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim.

Özel: E dedim ya!

"ÜZÜLDÜM AĞABEY"

Eryılmaz: Hayır demedin. Birileri doldurdu, benim yanıma gönderdin. Üzüldüm ağabey.

Özel: Yok vallahi öyle değil ya, düşündüğün gibi değil.

"24 SAAT KAN AĞLIYORUM"

Eryılmaz: Kan ağlıyorum ya 24 saat kan ağlıyorum.