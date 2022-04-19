CHP'li başkandan Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımına övgü: O kadar samimi o kadar güzel geldi ki - Haberler

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CHP'li başkandan Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımına övgü: O kadar samimi o kadar güzel geldi ki

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin Ayasofya'da iftar yaparken çekildiği fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafı kayıtsız kalamayan isimlerden biri de CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu. Dutlulu fotoğrafı "Lüks mekanlarda şık kıyafetler içinde gözümüze sokulan iftarlardan sonra o kadar samimi o kadar güzel geldi ki paylaşmadan edemedim" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eşi Selçuk Bayraktar, önceki günlerde iftarlarını Ayasofya Camii'nde vatandaşlarla beraber açtı. İftardan sonra çekildikleri fotoğraf karesini de sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı. Selçuk Bayraktar paylaşımlarının üzerine, "Bu akşam iftarımız Ayasofya'da Hayırlı Ramazanlar" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞENİLDİ

Bayraktar'ın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcı, Bayraktar ailesinin Ramazan ayını tebrik etti.

CHP'li başkandan Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımına övgü: O kadar samimi o kadar güzel geldi ki

CHP'Lİ BAŞKAN DA KAYITSIZ KALAMADI

Fotoğrafa yorum yapanlar arasında en dikkat çeken isim ise CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu. Selçuk Bayraktar'ın paylaşımını alıntılayan Dutlulu, "Lüks mekanlarda şık kıyafetler içinde gözümüze sokulan iftarlardan sonra o kadar samimi o kadar güzel geldi ki paylaşmadan edemedim. Tüm hayatı siyaset olan arkadaşlarım kusura bakmasınlar" ifadelerini kullandı.

İşte CHP'li başkanın o paylaşımı:

CHP'li başkandan Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımına övgü: O kadar samimi o kadar güzel geldi ki

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Sümeyye Bayraktar, Selçuk Bayraktar, Politika, Güncel, Haberler

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