Üye Girişi
Haberler

CHP'li Başarır: Laiklik özgürlüğün teminatıdır

CHP'li Başarır: Laiklik özgürlüğün teminatıdır
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, laiklik üzerine tartışmalara yanıt vererek, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuksuz olarak zorla getirilme kararının geçersiz olduğunu savundu. Başarır, iktidarın anayasa değişikliği ile ilgili somut adımlar atmadığını vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Laiklik bu ülkede özgürlüğün, inançların teminatıdır. Ama beyefendi, kendi söyleyemediği değişiklik maddelerini yavrularına söyletiyor. Destici'ye ve HÜDA PAR'a söyletiyor" dedi.

CHP'li Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, İstanbul 48'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili verdiği, 'Zorla getirilme' kararının hukuksuz olduğunu öne sürerek, " Hukuk, sorun çözmek üzere oluşmuş bir kurallar bütünüdür. Hiç kimse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkanımızın, bir davada ifade vermekten kaçmayacağını bilmektedir. Adalet için yürümüş, adaleti savunmuş, hukukun üstünlüğü savunmuş bir kişidir. O sebeple ben buradan mahkemeye, savcıya bir kez daha sesleniyorum; yapmayın, bu ülkeye, hukuka bu kötülüğü yapmayın. Bir talimat yazarak buradan ifadesini alabilirsiniz, Sayın Genel Başkan da ifadesini verir. O sebeple ben Adalet Bakanlığı'na, hakimlere, savcılara da sesleniyorum; gündemi değiştirmek ya da böyle gündem yaratmak sizin göreviniz değil. Sizin göreviniz adil davranmak" ifadelerini kullandı.

'ANAYASADA NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ'

Başarır, iktidardan anayasa ile ilgili söylemler geldiğini ancak içeriğine ilişkin somut bir adım atılmadığını kaydederek, "Beyler anayasada neyi değiştireceksiniz? Önce bunu bir konuşalım. TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli söylüyor. Ama bir de yavru ortaklar var. Kimler? Mustafa Destici ve HÜDA PAR. Mesela dün de bunlar laikliği tartışmaya açtı. Destici, laikliğin, anayasanın ilk 4 maddesinde yer bulmuş ve her zamanda bulacak olan bu ilkenin, 'Halka zulüm yaptığını' söyledi. Şimdi ben buradan CHP grubu olarak 85 milyona seslenmek isterim. Laiklik mi gerçekten bu ülkede zulüm yaptı; yoksa öğrencilerimizi, çocuklarımızı, tarikatların kucağın atan bu sistem, bu iktidar mı? Laiklik mi zulüm yaptı, yoksa Aladağ'da yanarak ölen öğrenciler ve ailelerine mi zulüm yapıldı? Hiranur Vakfı'nda 6 yaşında çocuk gelin vakasını gördük. O çocuk ile ailesi mi zulüm gördü? Soruyorum, laiklik mi zulüm yaptı; ne olduğu belirsiz tarikatlarla sözleşme yapan, onlara imkan veren, bütçe veren Milli Eğitim Bakanlığı mı yaptı? Laiklik bu ülkede özgürlüğün, inançların teminatıdır. Ama beyefendi kendi söyleyemediği değişiklik maddelerini yavrularına söyletiyor. Destici'ye ve HÜDA PAR'a söyletiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ali Mahir Başarır Basın Toplantısı Politika Güncel Hukuk

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları paylaştı

Sinvar'ın öldüğüne ikna etmek için bu fotoğrafı servis ettiler

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhsin Yazıcıoğlu davası ne oldu, sonuç çıktı mı? Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir? Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? 18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.