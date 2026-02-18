Haberler

CHP'li Kaya, Yeni Antalya-Konya kara yolunda sağlıklı fizibilite çalışması yapılmadığını savundu

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yeni Antalya-Konya yolunun şiddetli yağışlar sonrası su altında kaldığını belirterek, eğer doğru mühendislik hesaplamaları yapılsaydı viyadük yapılabileceğini ifade etti. Kaya, bu durumun trafiği kapattığını ve bölgedeki esnafın zarar göreceğini vurguladı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yeni Antalya- Konya yolunun bir bölümünün sağanakta su altında kaldığını hatırlatarak, "Eğer doğru mühendislik hesaplamaları ve sağlıklı fizibilite çalışmaları yapılmış olsaydı bu kesimde bir viyadük inşa edilerek zararlar önlenebilirdi." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni Antalya-Konya yolunun Eynif Ovası'nın olduğu bölümde yoğun yağışlar nedeniyle su altında kaldığını, trafiğin tamamen kapandığını anlattı.

Yolun tarihsel ve bilimsel veriler dikkate alınmadan planlandığını iddia eden Kaya, Roma ve Selçuklu dönemlerinde aktif ticaret yolu şeklinde kullanılan bu güzergahın hiçbir zaman ovanın ortasından geçirilmediğini anlattı.

Bölgedeki Selçuklu kervansaraylarının konumunun bu ovaların yüzyıllardır mevsimsel su tutan doğal alanlar olduğunu açıkça gösterdiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Eğer doğru mühendislik hesaplamaları ve sağlıklı fizibilite çalışmaları yapılmış olsaydı bu kesimde bir viyadük inşa edilerek zararlar önlenebilirdi. Ancak bugün yol ne yazık ki yaklaşık bir ay trafiğe kapalı kalacaktır. Nakliyecilerden üreticilere seyahat eden vatandaşlarımızdan bölge esnafına kadar herkes zarar görecektir. Yağışların ardından oluşacak hasarlar için yeniden kamu kaynağı harcanacak, yanlış planlamanın faturası bir kez daha milletimize kesilecektir."

