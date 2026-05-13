CHP'li Kaya, tüm öğretmenlere yeşil pasaport verilmesini istedi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan tüm öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geleceği çocukların öğretmenlere emanet edildiğini vurguladı.

Öğretmenlerin tüm hakları fazlasıyla hak ettiğini belirten Kaya, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan tüm öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeşil pasaport sürecinde dikkate alınan hizmet süresinin de 3 yıla düşürülmesini öneren Kaya, ayrıca eğitim ve öğretim amacıyla yurt dışına giden öğretmenlere yeterli harcırah sağlanmasını da istedi.