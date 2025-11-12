Haberler

CHP'li Arı, Antalya'nın Raylı Sistem Projesi için Yatırım Talep Etti

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, 4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin 2026 yılı yatırım programına alınmasını talep etti. Proje ile Antalya'daki trafik sorunlarının hafifletilmesi hedefleniyor.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin 2026 yılı yatırım programına alınmasını talep etti.

Arı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, nüfusun ve trafiğin artması nedeniyle Antalya'nın raylı sistem ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin bütçesinin yüzde 15'inin belediyenin mali öz kaynaklarıyla, yüzde 85'inin ise dış krediyle temin edileceğini anlatan Arı, projeyle Antalya'daki şehir trafiğinin rahatlatılmasının öngörüldüğünü belirtti.

CHP'li Arı, "Projenin Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2026 yılı yatırım programına alınmasını Antalya halkı adına istiyoruz ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
