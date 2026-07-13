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CHP'li Alp, partisinin "hileyle ele geçirilecek" bir yer olmadığını söyledi

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP içindeki tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Özgür Özel ve ekibini eleştirerek 'CHP hileyle ele geçirilip talan edilecek bir yer değildir' dedi ve delegelere menfaat karşılığı oy verildiğini iddia etti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "CHP hileyle ele geçirilip, piranalar gibi talan edilip, enkaz bırakıp gidilecek bir yer olmayacak." dedi.

Alp, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP içindeki tartışmalara değinerek CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibini eleştirdi.

Özel ve arkadaşlarının CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına karşı farklı mahkemelerde itiraz dilekçeleri verildiğini aktaran Alp, "CHP içerisinde başlayan ayrılıkçı bir hareket, sanki CHP'de mevcut mücadele koşulları artık kalmamış olduğunu kamuoyuyla ispat edercesine bu denemelerde bulunuyor. Oysaki CHP olağan kongre süreci takvimi başlatmıştır. ifadelerini kullandı.

"Mutlak butlan" kararına ilişkin "Bu karar hukuksuzdur, siyasidir, bu karar AK Parti'nin yandaş kolları tarafından verildi" şeklinde eleştiriler yapıldığını anımsatan Alp, bu eleştirilerin doğru olmadığını belirterek "mutlak butlan" kararına dayanak olan delilleri anlattı.

Alp, bazı delegelerin Özgür Özel'e verdikleri destek karşılığında CHP'li belediyelerde istihdam edildiğini ve belediye meclis üyesi olarak ödüllendiriliğini savundu.

Özel'e destek veren ve CHP'li belediyelerde görev alan bazı delegelerin isimlerini sayan Alp, şöyle konuştu:

"Kurultayda Özgür Özel lehine oy kullanan bu delegeler 4 ay sonra yapılan seçimde belediye meclis üyesi olmuşlar. Yalan mıymış? 'Kurultay iradesine hile katıldı' diyenler hain miydi? Kurultaydaki iradesini menfaat karşılığı sattıkları, menfaat karşılığı değiştirdikleri doğru muymuş? Siyasi gelecek, ikbal karşılığında delegasyonunun oy kullanıldığı doğru muymuş? CHP 38. Olağan Kurultayında kendi siyasi ikballeri için, kendi belediye meclislerinde yer almak, belediye başkanı olabilmek için Özgür Özel'e oy verdikleri, çocuklarını belediyelerde ve belediye şirketlerinde işe yerleştirmek karşılığında oy verdikleri sabittir."

Alp, "CHP hileyle ele geçirilip, piranalar gibi talan edilip, enkaz bırakıp gidilecek bir yer olmayacak." dedi.

Bu süreçte herkesi saygılı davranmaya davet eden Alp, mahkeme kararlarının yırtılıp atılamayacağını belirtti.

Alp, açıklamasının ardından bir gazetecinin "Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı" iddiasıyla ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, zimmet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme gibi iddialarla malul olan siyasetçilerin başlattığı ve dünyada belki de ilk kez görülen bir siyasi yolculuk başlıyor. Bu yolculuğun da zaman içerisinde daha başlamadan biteceğine, sönümleneceğine inanıyoruz çünkü halkımız sağduyuludur. Tabii ki bazı arkadaşlarla yolumuzun ayrılması da kaçınılmazdır. Ortada ciddi iddialar vardır. Bu iddialarla malul kişiler aklanmadan CHP'nin temiz saflarında yer alamayacaklarını kendileri de çok iyi biliyor."

Kaynak: AA / Adem Balta
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