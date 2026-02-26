CHP'li Adıgüzel, MEB'in "ramazan genelgesini" eleştirdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "ramazan genelgesi"nin, "Anayasa'daki din ve vicdan özgürlüğü ile bireysel özgürlüklere aykırı olduğunu" savundu.

Adıgüzel, Meclis'teki basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının, 12 Şubat'ta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ramazan ayı etkinlikleri konulu genelge yayımladığını hatırlattı.

Genelge çerçevesinde yapılan etkinliklerin gönüllülük esasına göre yapıldığını, ancak gönüllü olmayan öğrencilerin de olabileceğini belirten Adıgüzel, gönüllü olmayan grubun bu tür uygulamalarla "afişe edildiğini" ileri sürdü.

CHP'li Adıgüzel, "Orada insanların din ve vicdan hürriyetine hem o çocuklar hem de o çocukların aileleri üzerinden çok ciddi bir baskı oluyor ve bu, Anayasa'daki din ve vicdan özgürlüğüne, bireysel özgürlüklere aykırı. Demek istediğimiz bu." diye konuştu.

Konunun eğitimle ilgili olmadığını ileri süren Adıgüzel, "Bu mesele tamamen siyasetin okulların içine sokulması meselesidir." dedi.