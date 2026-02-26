Haberler

CHP'li Adıgüzel, MEB'in "ramazan genelgesini" eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanlığının ramazan genelgesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak, bu uygulamanın din ve vicdan özgürlüğüne müdahale ettiğini belirtti.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "ramazan genelgesi"nin, "Anayasa'daki din ve vicdan özgürlüğü ile bireysel özgürlüklere aykırı olduğunu" savundu.

Adıgüzel, Meclis'teki basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının, 12 Şubat'ta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ramazan ayı etkinlikleri konulu genelge yayımladığını hatırlattı.

Genelge çerçevesinde yapılan etkinliklerin gönüllülük esasına göre yapıldığını, ancak gönüllü olmayan öğrencilerin de olabileceğini belirten Adıgüzel, gönüllü olmayan grubun bu tür uygulamalarla "afişe edildiğini" ileri sürdü.

CHP'li Adıgüzel, "Orada insanların din ve vicdan hürriyetine hem o çocuklar hem de o çocukların aileleri üzerinden çok ciddi bir baskı oluyor ve bu, Anayasa'daki din ve vicdan özgürlüğüne, bireysel özgürlüklere aykırı. Demek istediğimiz bu." diye konuştu.

Konunun eğitimle ilgili olmadığını ileri süren Adıgüzel, "Bu mesele tamamen siyasetin okulların içine sokulması meselesidir." dedi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba