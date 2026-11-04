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CHP Koordinatörü Tekin, Ankara'da sanayi esnafının ruhsat sorununu dinledi

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CHP Koordinatörü Tekin, Ankara'da sanayi esnafının ruhsat sorununu dinledi
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CHP Koordinatörü Gürsel Tekin, Ankara Yenimahalle'deki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde esnafla buluştu. Tekin, oto galeride ruhsat sorununa dikkat çekerek 3-5 aydır araç satamayan esnafın kira ve vergilerle zorlandığını söyledi.

CHP Koordinatörü Gürsel Tekin, Ankara'da sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.

CHP Koordinatörü Gürsel Tekin, saha çalışmaları kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Tekin, sanayi esnafının öneri ve şikayetlerini dinledi. Tekin, ziyaret ettiği oto galeride bulunan kamyonun direksiyonuna geçti. Gürsel Tekin, galerici esnafın ruhsat sorununa dikkat çekerek, "30 yıllık esnafın ruhsat sorunu yaşaması büyük bir sıkıntıdır. Maalesef 3-5 aydır esnafın kendi işletmesinde araç satamaması büyük bir sorundur. Kira maliyetleri, vergiler ve diğer giderler durmamaktadır. Sabah kapıyı açtığınız andan itibaren vergi makara gibi çalışmaktadır. Elektriği, suyu ve çeşitli vergileri ödüyorsunuz, ancak o gün veya o ay satış yapamayınca bunların hepsini cepten yemek zorunda kalıyorsunuz. Doğal olarak satış grafiği düşünce esnafın durumu da zorlaşmaktadır. Birçok esnafımız, böyle giderse dükkanını kapatmak zorunda kalacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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