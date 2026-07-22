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CHP Kırşehir İl Başkanlığı'na Hacı Tanrıbuyurdu görevlendirildi

CHP Kırşehir İl Başkanlığı'na Hacı Tanrıbuyurdu görevlendirildi
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CHP Genel Merkezi, Kırşehir İl Başkanı Baran Şeref Genç'i görevden alarak yerine Hacı Tanrıbuyurdu'yu atadı. Beş ilde il başkanlığı görevlendirmesi yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından Kırşehir İl Başkanlığı görevine Hacı Tanrıbuyurdu'nun görevlendirildi.

CHP Sözcüsünün Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 5 ilde il başkanlığı görevlendirmesi yapıldığını belirterek, "5 ilimizde il başkanlığı görevlendirmesi yaptık. Bu illerimiz Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Şeref Genç'in görevden alındığı, yerine Hacı Tanrıbuyurdu'nun il başkanlığı görevine getirildiği öğrenildi.

Görevlendirmenin ardından CHP Kırşehir İl Başkanlığı'nda yeni dönemin başlayacağı, yeni il yönetiminin ise önümüzdeki günlerde oluşturulmasının beklendiği öğrenildi. Tanrıbuyurdu"ya görevlendirme mesajla ve aramayla tebliğ edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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