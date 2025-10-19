Haberler

CHP Kırıkkale İl Kongresi Gerçekleşti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Kırıkkale'de düzenlenen il kongresinde, Kırıkkale'nin mücadele ve başarının örneği olduğunu belirtti. Kongrede mevcut İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ yeniden seçildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Kırıkkale'de partisinin olağan il kongresine katıldı.

Taşcıer, bir düğün salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin kendisi için sadece Anadolu'nun bir ili ya da Ankara'nın bir komşusu olmaktan öte emeğin, mücadelenin, çalışmanın, azmin ve günün sonunda başarının örneği olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın, Kırıkkale için mücadele etmiş ve kenti hak ettiği sosyal belediyecilikle tanıştırmış bir yol arkadaşı olduğunu ifade eden Taşcıer, bu mücadelenin bir ekip ve örgüt işi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yapılacak ilk seçimde hak ettiği yere kavuşacağını dile getiren Taşcıer, "Onun için bugün burada ve Türkiye'nin 40 ilinde gerçekleştirdiğimiz CHP'nin kongreleri sadece bir il kongresi değil, iktidara gittiğimiz yolda muhalefetteyken gerçekleştirdiğimiz son kongreler. Bu partiyi karıştırmaya çalışan, bir tartışma varmış gibi algı yaratmaya çalışanlara inat birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kongrelerimizi tamamlayacağız." diye konuştu.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından söz alan CHP Kırıkkale İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çelebi, konuşmasında görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Mevcut İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve Özgür Uras'ın yarıştığı kongrede, 179 delegenin oyunu alan Bozdağ, yeniden il başkanı seçildi. Uras ise 27 oy aldı.

Kongreye, Belediye Başkanı Önal ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Politika
