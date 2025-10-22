CHP Kilis İl Başkanlığı'nda Umut Mehmet Sapan Seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Genel Kurulu'nda, Umut Mehmet Sapan 61 oy alarak il başkanlığına seçildi. Seçim, iki adayın katılımıyla gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde toplam 101 oy kullanıldı. Yapılan sayım sonucunda Umut Mehmet Sapan 61 oy alarak il başkanı seçilirken, Mehmet Akif Perker 39 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika