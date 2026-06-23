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CHP Kayseri İl Başkanı görevden alındı

CHP Kayseri İl Başkanı görevden alındı
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CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlatılan ihraç süreci kapsamında Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı, yerine Okan Marzıoğlu atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılan ihraç süreci devam ediyor. Alınan son kararla birlikte CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı hakkında ihraç kararı verildi. Gözbaşı'nın ihracıyla boşalan koltuğa ise Okan Marzıoğlu atandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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