CHP Kars İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
CHP Kars İl Başkanlığı'nın 38. Olağan Kongresi, Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Kongrede Onur Uludaşdemir, CHP Kars İl Başkanı seçildi.
CHP Kars İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongrede, Onur Uludaşdemir ve Hasan Ahmetoğlu aday oldu.
Seçimde, 69 delegeden 44'ünü alan Uludaşdemir, CHP Kars İl Başkanı seçildi.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kongrede, başkanlığa seçilen Uludaşdemir'i tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.
Kaynak: AA / Politika