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CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir görevden alındı

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir görevden alındı
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CHP Merkez Yönetim Kurulu, 26 il başkanının görevden alınmasına karar verdi. Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir de bu kapsamda görevden alınarak disipline sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir görevden alındı.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, 26 il başkanının görevden alınmasına ve 7 il başkanının kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine karar verildiği açıklandı. Uzun yıllardır CHP Kars İl Başkanlığı görevini yürüten Onur Uludaşdemir ve yönetim kurulu da görevden alındı. Uludaşdemir ayrıca partiden tedbirli kesin ihracı talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Görevden alınan Onur Uludaşdemir'in yarın parti binası önünde basın açıklaması yapacağı, ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte il başkanlığı binasından ayrılacağı öğrenildi. Parti Genel Merkezi'nin önümüzdeki günlerde yeni il başkanını açıklaması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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