CHP'li Kaya, 'Türk Medeni Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğine' yönelik söylemleri eleştirdi
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Medeni Kanun'un 100. yılı dolayısıyla yaptığı basın toplantısında, bu kanunun kadınların haklarını güvence altına aldığını belirterek, tarihsel kazanımların tehdit altında olduğunu vurguladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Medeni Kanun, 100 yıldır bizim yaşam biçimimizdir, dokunamazsınız." ifadesini kullandı.

Kaya, beraberindeki Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan CHP heyeti ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 100 yıl önce bugün kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun ülkedeki kadının kaderini değiştirdiğini söyledi.

Yasa ile kadının, erkeğin gölgesinden çıkarıldığını, hukuk önünde eşit yurttaşlık kazandığını, çok eşlilik ve tek taraflı boşanmanın tarihe gömüldüğünü, resmi nikah esası getirildiğini anlatan Kaya, Kanun ile kadınlara miras, velayet ve tanıklık hakkı getirildiğini, kadının devlet karşısında birey olduğunu dile getirdi.

CHP'li Kaya, bunların Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu sayesinde gerçekleştiğini, Cumhuriyet'in kadın devrimleriyle yükseldiğini belirtti.

Kanun ile evlilik sona erdiğinde edinilmiş malların paylaşımında eşitliğin esas alındığını aktaran Kaya, tüm bunların, kadın hareketinin mücadelesiyle kazanılmış tarihsel adımlar olduğunu ifade etti. Kaya, "Ancak bugün Medeni Kanun'un 100. yılında, ne yazık ki bu devrimci kazanımlar açık bir tehdit altındadır." görüşünü savundu.

"Türk Medeni Kanunu'nun pazarlık konusu yapılamayacağını" söyleyen Kaya, "Medeni Kanun, 100 yıldır bizim yaşam biçimimizdir, dokunamazsınız." sözlerini sarf etti."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
