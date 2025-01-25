Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Üretici Kadınlarla Buluştu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Üretici Kadınlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki üretici kadınlarla bir araya gelerek, kadınların taleplerini dinledi ve kadınlara yönelik yatırımların önemine dikkat çekti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üretici kadınlarla bir araya geldi.

Kaya, beraberindekilerle Savrun Mahallesi'nde bulunan üretici kadınlar pazarını ziyaret etti.

Pazarındaki stantları gezen ve ürünlerle ilgili bilgi alan Kaya, kadınların taleplerini dinledi.

Kaya, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik yatırımların önemine değinerek, "Bu pazara ilk defa geliyorum ve gerçekten çok etkilendim. Memleketimdeki kadınların el emeğini yerinde gördüm. Çok güzel bir proje. Bu tür projelerin tekrar etmesini diliyorum." diye konuştu.

Kaya, daha sonra belediyeye ait bazı tesislerde incelemelerde bulundu, CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Politika
img

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
img

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu
img

Galatasaray tarihine geçti!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! RAMS Park'ta ilk gol geldi

Penaltı kararı! İlk gol geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.