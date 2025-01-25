CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Üretici Kadınlarla Buluştu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üretici kadınlarla bir araya geldi.

Kaya, beraberindekilerle Savrun Mahallesi'nde bulunan üretici kadınlar pazarını ziyaret etti.

Pazarındaki stantları gezen ve ürünlerle ilgili bilgi alan Kaya, kadınların taleplerini dinledi.

Kaya, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik yatırımların önemine değinerek, "Bu pazara ilk defa geliyorum ve gerçekten çok etkilendim. Memleketimdeki kadınların el emeğini yerinde gördüm. Çok güzel bir proje. Bu tür projelerin tekrar etmesini diliyorum." diye konuştu.

Kaya, daha sonra belediyeye ait bazı tesislerde incelemelerde bulundu, CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.