Fuar İzmir'deki CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde oy verme işlemine geçildi. Seçimlerin blok liste ile yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da konuşma yaptı.

İki adayın yarıştığı CHP İzmir İl Kongresi'nde oy verme işlemine geçildi.

Fuar İzmir'deki CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi, çarşaf ve blok liste isteyenler arasında çıkan arbede nedeniyle verilen aranın ardından devam etti.

Seçimlerin blok liste ile yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama sonrası konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birbirlerine ne kadar bağlı olurlarsa o kadar güçlü olacaklarını belirterek, "Bunu çok iyi bildikleri için bizi bölmeye çalışan, bizi birbirimizle çatıştırmaya gayret eden odaklar var. Ama ben bu salonun bu oyunlara gelmeyeceğini çok iyi görüyorum." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da yerel seçimlerin zor bir sınav olduğunu ifade ederek, "Biz eğer bugünkü gibi bir tablo sergilemezsek, birlik, beraberlik içerisinde olursak, yüreklerimizi birleştirirsek, hedeflerimizi ortaklaştırırsak hem büyükşehire hem de İzmir'in bütün ilçelerine CHP bayrağını dikeriz." diye konuştu.

Toplantıda söz alan CHP üyesi Aytekin Tunus ise kongrede il başkanı olmak istediğini ancak baskı nedeniyle aday olamadığını, seçim sürecinin antidemokratik olduğunu savundu.

Adayların konuşmaları

Kongrede İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Mehmet Şakir Başak, adaylıklarını açıkladı.

Aslanoğlu, konuşmasında partilerinin genel başkanlık sorunu bulunmadığını, daha verimli çalışmaya ihtiyaç duyduklarını belirtirken, Mehmet Şakir Başak da yeni bir anlayış için aday olduğunu, sokaktaki insanın partiye baktığında kendisini göremediği için yüzde 25 oy oranını aşamadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.